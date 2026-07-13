 Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

First News Media09:02 - Сегодня
Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники Гянджа-Дашкесанского регионального отделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана ведут проверик в связи с фактом предполагаемого отравления на поминальной церемонии в Гяндже.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве.

"По предварительным данным, лицам, почувствовавшим недомогание, в больнице была оказана соответствующая медицинская помощь. Им был поставлен диагноз неуточненного бактериального пищевого отравления. После врачебного осмотра их состояние было оценено как удовлетворительное, и пациенты были отпущены домой", - говорится в сообщении.

В целях установления причин произошедшего из пищевых продуктов, приготовленных в домашних условиях и поданных на церемонии, были взяты образцы и направлены на лабораторные исследования.

Расследование инцидента продолжается.

2026/07/12 20:55

В Гяндже зафиксирован случай массового пищевого отравления на поминальной церемонии. Восемь человек почувствовали недомогание после приема пищи и были экстренно госпитализированы в городскую больницу.

Среди пострадавших граждан, доставленных в медицинское учреждение, есть несовершеннолетние. По информации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инцидент произошел сегодня около 18:00. В инфекционное отделение Больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице поступили восемь человек — трое мужчин и пять женщин.

Ранее Qafqazinfo сообщал о семи госпитализированных и опубликовал их личности: Нурия Рустамова (1962 г.р.), Амин Теймурлу (1986 г.р.), И. Мамедов (2017 г.р.), З. Гусейнова (2015 г.р.), У. Исаев (2020 г.р.), Бановша Алиева (1963 г.р.) и Севиль Гусейнова (1987 г.р.). В ведомстве добавили, что пациентам с подозрением на пищевое отравление оказана вся необходимая медицинская помощь, в настоящее время они продолжают лечение в профильном отделении, а их состояние оценивается как стабильное. По факту массового отравления начато официальное расследование.

Источник: АПА

Поделиться:
1317

Актуально

Политика

С участием Президента Ильхама Алиева начал работу IV Шушинский глобальный ...

Политика

Ильхам Алиев: Мы не знаем в мире других двух государств, которые были бы настолько ...

Политика

Ильхам Алиев: Политика, проводимая Азербайджаном, всегда была направлена на ...

Политика

Президент: Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на ...

Общество

Халук Левент оказался в центре громкого расследования: Певца задержали в Турции

Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

В Баку и на Абшероне возникнут локальные перебои со светом

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

«Она должна видеть этот мир»: двухлетней Лейле срочно нужна помощь для спасения зрения

Метро Баку изменит график работы - ПРИЧИНА

Последние новости

Цены на нефть выросли на 4% из-за эскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 09:54

Халук Левент оказался в центре громкого расследования: Певца задержали в Турции

Сегодня, 09:49

Ильхам Алиев: Мы не знаем в мире других двух государств, которые были бы настолько близки друг к другу как Азербайджан и Турция

Сегодня, 09:43

Ильхам Алиев: Политика, проводимая Азербайджаном, всегда была направлена на сотрудничество

Сегодня, 09:40

Президент: Мы поддерживаем превосходные отношения с нашими соседями как на Западе, так и на Востоке

Сегодня, 09:38

В Сирии впервые после свержения режима Асада состоялось заседание Народного совета

Сегодня, 09:32

Президент Ильхам Алиев: Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности

Сегодня, 09:28

Глава комитета ФИФА лично отменил дисквалификацию Балогуна без ведома остальных членов

Сегодня, 09:25

Президент Ильхам Алиев рассказал о целях проведения Шушинского глобального медиафорума

Сегодня, 09:23

С участием Президента Ильхама Алиева начал работу IV Шушинский глобальный медиафорум - ПРЯМОЙ ЭФИР - ФОТО

Сегодня, 09:13

Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:02

Иранские силы в понедельник начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке

Сегодня, 08:57

В Европе от экстремальной жары погибли по меньшей мере 10 тыс. человек

Сегодня, 08:52

CENTCOM: США в новой атаке на Иран впервые задействовали морские дроны

Сегодня, 08:42

В Баку и на Абшероне возникнут локальные перебои со светом

Сегодня, 08:36

В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:34

Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 4 490

Сегодня, 08:32

Фура протаранила несколько авто в Мексике, 16 человек погибли

Сегодня, 08:25

Cегодня начинает работу IV Шушинский Глобальный медиафорум

Сегодня, 08:15

Иран атаковал беспилотниками американские комплексы HIMARS в Кувейте

12 / 07 / 2026, 23:50
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00