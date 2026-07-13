Агентство пищевой безопасности начало проверки по факту массового отравления в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сотрудники Гянджа-Дашкесанского регионального отделения Агентства пищевой безопасности Азербайджана ведут проверик в связи с фактом предполагаемого отравления на поминальной церемонии в Гяндже.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве.

"По предварительным данным, лицам, почувствовавшим недомогание, в больнице была оказана соответствующая медицинская помощь. Им был поставлен диагноз неуточненного бактериального пищевого отравления. После врачебного осмотра их состояние было оценено как удовлетворительное, и пациенты были отпущены домой", - говорится в сообщении.

В целях установления причин произошедшего из пищевых продуктов, приготовленных в домашних условиях и поданных на церемонии, были взяты образцы и направлены на лабораторные исследования.

Расследование инцидента продолжается.

2026/07/12 20:55

В Гяндже зафиксирован случай массового пищевого отравления на поминальной церемонии. Восемь человек почувствовали недомогание после приема пищи и были экстренно госпитализированы в городскую больницу.

Среди пострадавших граждан, доставленных в медицинское учреждение, есть несовершеннолетние. По информации Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инцидент произошел сегодня около 18:00. В инфекционное отделение Больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице поступили восемь человек — трое мужчин и пять женщин.

Ранее Qafqazinfo сообщал о семи госпитализированных и опубликовал их личности: Нурия Рустамова (1962 г.р.), Амин Теймурлу (1986 г.р.), И. Мамедов (2017 г.р.), З. Гусейнова (2015 г.р.), У. Исаев (2020 г.р.), Бановша Алиева (1963 г.р.) и Севиль Гусейнова (1987 г.р.). В ведомстве добавили, что пациентам с подозрением на пищевое отравление оказана вся необходимая медицинская помощь, в настоящее время они продолжают лечение в профильном отделении, а их состояние оценивается как стабильное. По факту массового отравления начато официальное расследование.

Источник: АПА