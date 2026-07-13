 Фура протаранила несколько авто в Мексике, 16 человек погибли | 1news.az | Новости
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Фура протаранила несколько авто в Мексике, 16 человек погибли

First News Media08:25 - Сегодня
Фура протаранила несколько авто в Мексике, 16 человек погибли

По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести в результате крупного ДТП на автодороге Гвадалахара - Тепик.

Об этом сообщила газета Excélsior со ссылкой на Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям в штате Наярит.

По данным издания, грузовик не смог затормозить и на скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились на трассе из-за предыдущей аварии. Сильный удар спровоцировал масштабный пожар, охвативший транспортные средства, что серьезно осложнило спасательные работы.

Помимо погибших гражданских лиц, тяжелые ранения получили двое сотрудников Национальной гвардии Мексики. Водитель большегруза задержан и передан компетентным органам для выяснения всех обстоятельств.

На месте продолжается поисковая операция. Экстренные службы не исключают, что число жертв может возрасти.

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