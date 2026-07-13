В Баку и на Абшероне возникнут локальные перебои со светом

В Баку и Абшеронском районе в понедельник будут введены плановые отключения света в связи с ремонтными работами.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, с 09:30 до 15:00 возникнут перебои в электроснабжении абонентов на улице Асафа Зейналлы, в окрестностях трассы ДСК и Республиканского управления дорожной полиции.

В Ясамальском районе столицы плановое отключение с 10:00 до 13:00 затронет часть улиц Эльдара Агаева, Мехмана Буньядзаде, Гызыл Шярг (Красный Восток).

В Низаминском районе ограничения на тот же период времени будут действовать для абонентов на улицах Шярг и Бирлик.

Света с 10:00 до 16:00 также не будет в 1-7-м переулках по улице Рафига Дуньямалыева в поселке Масазыр Абшеронского района.

"После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".