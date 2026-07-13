CENTCOM: США в новой атаке на Иран впервые задействовали морские дроны

Американские военные впервые применили против Ирана ударные морские дроны.

Об этом заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Как отмечается в сообщении командования в X, ВС США применили не только летательные беспилотники, но и "впервые [задействовали] ударные морские дроны". Информации о масштабах применения и эффективности ударов упомянутыми вооружениями пока не приводится.

В CENTCOM также вновь выступили с утверждением, что Иран "не контролирует" Ормузский пролив.

Источник: ТАСС