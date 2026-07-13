В Европе от экстремальной жары погибли по меньшей мере 10 тыс. человек

Не менее 10 тыс. человек могли стать жертвами экстремальной жары, которая установилась во второй половине июня в Европе.

Об этом свидетельствуют данные европейского центра по мониторингу смертности.

По его данным, избыточная смертность в Европе на 26-й неделе 2024 года превысила 10 тыс. человек среди групп всех возрастов. Причем превалирующее значение зафиксировано в группе людей в возрасте от 65 лет — более 9 тыс. смертей.

При этом крайне высокий уровень избыточной смертности зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. В то же время Великобритания, Германия и Италия вошли в список стран с низким уровнем избыточной смертности.

Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.

Источник: ТАСС