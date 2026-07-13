Главы МИД Евросоюза утвердят на встрече в Брюсселе создание миссии ЕС для Армении по борьбе с гибридными угрозами, что фактически означает борьбу с влиянием России.

Соответствующее заявление сделала руководитель дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран сообщества.

"Министры согласуют создание новой миссии для партнерства с Арменией, которая займется борьбой с гибридными угрозами, с которыми они сталкиваются там", — сказала Каллас.

В заявлениях Брюсселя "борьба с гибридными угрозами" подразумевает противодействие российскому влиянию. Аналогичные миссии ЕС работают на Украине и в Молдове.

Источник: ТАСС