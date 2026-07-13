Ильхам Алиев: Азербайджан будет и дальше поддерживать территориальную целостность Украины

Позиция Баку по российско-украинской войне остается неизменной: Азербайджан поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Украины.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона на IV Шушинском глобальном медиа-форуме.

«Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут наша позиция достаточно последовательна и тверда», - сказал глава азербайджанского государства.

Напомнив, что на прошлогоднем аналогичном медиафоруме он призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию, Ильхам Алиев констатировал, что это именно то, что Украина делает: «Она не соглашается на оккупацию. Хотя были непростые моменты в течение этого года, мы видели, знаем и слышали о давлении определенных кругов на вариант прекращения боевых действий, по существу, с закреплением оккупации. Но ни народ Украины, ни его руководство на это не пошло».

Что касается советов российской стороне, азербайджанский лидер отметил, что «если они меня спросят, я, конечно же, посоветую».

«Думаю, что давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция чисто человеческая, человека, который возглавлял и возглавляет страну, которая была оккупирована и которая освободилась от оккупации», - подчеркнул президент.

Он отметил, что Азербайджан сам обладает редким в истории опытом, как страна, чьи территории подверглись оккупации, страна, которую принуждали к согласию на то, чтобы отдать Карабах.

«Ведь не раз я об этом говорил - это Минская группа во главе с США, Францией и Россией – она хотела отнять Карабах, то есть не только те территории в административных границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но еще и всю территорию Лачинского района и Кяльбаджарского района, и чтобы мы на это согласились. И взамен на это нам обещали, что нам вернутся 5 районов, расположенные к востоку от того, где мы находимся. Но никогда ни я и никто в Азербайджане на это не согласился бы. Но это же была консолидированная позиция трех ведущих стран, во всяком случае исходя из того, что они постоянные члены Совета безопасности ООН, и противостоять этой позиции было достаточно сложно. И когда началась Вторая Карабахская война, все они требовали немедленно остановиться: пугали, угрожали, звонили, некоторые очень назойливо, некоторые – менее. Но все хотели, чтобы мы остановились и чтобы все осталось как есть. И на каком-то этапе нам некоторые предлагали: хорошо, Физули освободили – остановитесь. Нам приходилось использовать различные дипломатические механизмы. Я посылал нашего министра иностранных дел на многочисленные встречи и в Москву, и в Вашингтон, и в Европу», - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, посредники преследовали цель – не допустить, чтобы Азербайджан восстановил свои территории: «Но эта цель не была достигнута, потому что волю народа сломить невозможно. Невозможно победить народ, который стремится к независимости, к сохранению своей идентичности, невозможно поработить, невозможно навязать. Это понимание должно прийти у тех, кто еще сегодня выступает за продолжение военных действий».

Глава государства отметил, что ему известна позиция украинского коллега Владимира Зеленского, высказанная им ранее публично, а также в ходе визита в Азербайджан в апреле: «Мы на эту тему с ним обстоятельно говорили: прекращение военных действий немедленно по линии соприкосновения. Я не знаю до какой степени это предложение еще актуально, мне трудно сказать. Но во всяком случае он его публично не отзывал. Поэтому думаю, что в любом случае, что касается позиции Азербайджана, она неизменна».

«Ну а украинскому народу чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить, это просто тоже как-то идет от сердца. И государство, и, кстати, не только, но и обычные люди, и коммерческие компании – то есть это единый порыв – помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь чем можем», - резюмировал Ильхам Алиев.