Президент: Существует огромная разница между работой, проделанной администрацией Трампа, и деятельностью предыдущих администраций

Существует огромная разница между работой, проделанной администрацией Трампа, и деятельностью предыдущих администраций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«К сожалению, в течение 30-летнего периода оккупации главной целью администрации США, наряду с тогдашними сопредседателями Минской группы ОБСЕ, было заморозить этот конфликт. Территории Азербайджана так и не были освобождены, несмотря на наличие соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые они сами же приняли. Цель заключалась в том, чтобы заморозить эту ситуацию и использовать ее в качестве механизма давления на Азербайджан и, в определенной степени, на Армению», - подчеркнул глава государства.