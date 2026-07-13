Президент: Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности

Мы являемся свидетелями войн в разных частях мира. Они происходят не только в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, но и в других регионах, что вызывает разочарование.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества является ключевым фактором стабильности и безопасности. Иными словами, чем выше будет уровень солидарности и взаимопонимания, тем меньше будет трудностей», — подчеркнул глава государства.