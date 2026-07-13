МВД обратилось к гражданам из-за участившихся случаев кибермошенничества

Кибермошенники пытаются завладеть конфиденциальными данными банковских карт граждан с помощью поддельных интернет-страниц и ссылок, обещаний выигрышей и подарков, а также других привлекательных предложений.

МВД АР в очередной раз напоминает гражданам, что данные банковской карты, включая коды CVV/CVC, а также одноразовые 3D Secure (OTP) коды, отправляемые для подтверждения операций, являются конфиденциальной информацией и ни при каких обстоятельствах не должны передаваться третьим лицам.

«Не переходите по неизвестным ссылкам, не вводите данные банковской карты на интернет-ресурсах, надежность которых вызывает сомнения, а также не доверяйте подозрительным звонкам, сообщениям и заманчивым предложениям» - говорится в обращении МВД.

МВД призывает граждан быть внимательными и бдительными при использовании интернет-ресурсов и обеспечивать безопасность своих банковских данных.

В случае столкновения с фактами кибермошенничества незамедлительно обращайтесь в Службу-центр приема вызовов МВД «102» или через официальные страницы ведомства в социальных сетях.