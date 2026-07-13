Президент Азербайджана: Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами

Мы всегда выступали за солидарность между исламскими странами, и в Азербайджане в этой связи было проведено множество мероприятий.

Наши многочисленные инициативы также были направлены на укрепление солидарности, взаимопонимания и единства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«К сожалению, сегодня мы не наблюдаем особой солидарности. Наоборот, мы видим, что напряженность растет, звучат взаимные обвинения», - отметил глава государства.