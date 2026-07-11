Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары

Великобритания столкнулась с третьей в 2026 году волной аномальной жары.

По информации The Guardian, высокая температура воздуха от 34 градусов будет сохраняться почти всю следующую неделю, что может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Британии с 1976 года. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) расширило предупреждение об экстремальной жаре почти на все регионы Англии, подчеркнула газета.

Аномально высокие температуры затронули и другие страны Западной Европы. 10 июля издание Le Monde сообщило, что во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Из-за экстремальной жары Эйфелева башня, а также главные парижские музеи Лувр и Орсе ограничат часы работы 11 и 12 июля.

Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодью. Столбик термометра в странах Западной Европы превышал отметку в 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.