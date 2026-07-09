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Гастрономическая победа за дипломатическим столом: Какие блюда восхитили Трампа и других лидеров стран НАТО?

First News Media13:56 - Сегодня
Гастрономическая победа за дипломатическим столом: Какие блюда восхитили Трампа и других лидеров стран НАТО?

Саммит НАТО в Анкаре запомнился не только важными политическими решениями и переговорами, но и гастрономической программой. 

На официальном приеме в честь глав государств и правительств гостей угощали авторскими блюдами двукратного обладателя звезды Michelin, турецкого шеф-повара Фатиха Тутака. Как сообщает T24, меню вечера произвело настолько сильное впечатление на мировых лидеров, что некоторые из них лично поблагодарили повара и даже попросили поделиться рецептами.

Главным поклонником турецкой кухни, по данным издания, стал президент США Дональд Трамп. Особое впечатление на него произвели приготовленные в тандыре говяжьи ребрышки с хюнкар бегенди - пюре из запеченных баклажанов. Сообщается, что Трамп лично попросил Фатиха Тутака поделиться рецептом, чтобы включить это блюдо в меню Белого дома.

«Вчера мы ужинали с президентом Эрдоганом, и это было действительно на 10 баллов, а может, даже на 12. Все было очень вкусно…» - сказал впоследствии Трамп.

Не менее высоко турецкую кухню оценил президент Франции Эмманюэль Макрон. Вместе с супругой Брижит Макрон он выбрал более легкие блюда эгейской и черноморской кухни, в том числе артишоки по-урлийски с томатным соусом. Впечатленный современной интерпретацией национальной кухни, французский лидер, как утверждает T24, предложил шеф-повару открыть ресторан в Париже.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, особо отметил десерт со сливочным кремом и фисташками, поблагодарив Фатиха Тутака и его команду за высокий уровень кулинарного мастерства.

Фатих Тутак - один из самых известных турецких шеф-поваров. Для лидеров стран НАТО он подготовил современное прочтение традиционной турецкой кухни, объединив классические анатолийские рецепты с авторским подходом.

По оценке турецких СМИ, прием стал не только дипломатическим, но и гастрономическим успехом.

Источник: Haberler

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