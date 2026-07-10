Трамп оставил администрации США инструкции по Ирану на случай, если с ним что-то случится

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики.

Об этом он рассказал газете The New York Post (NYP).

«Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я сделал, — это оставил инструкции: если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда не видели (...). Надеюсь, вы будете по мне скучать», — заявил глава государства.

По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.