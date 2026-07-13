Ильхам Алиев: Отношения с Россией полностью нормализованы

Мы ценим отношения с Россией, и мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, включая президента Путина, в связи с тем, что отношения между нашими странами имеют очень позитивную динамику.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Вы отметили о сложностях, мы все о них знаем, но важно, что этот процесс остался уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы, контакты осуществляются на разных уровнях, и на правительственных, и по линии членов правительства, сопредседателей межправкомиссии, и по линии министерств иностранных, дел, по линии администраций президента. Так что, в этом плане я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады.

Отношения между Россией и Азербайджаном - они важны и для двустороннего формата, и для более широкой географии. Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые – которые могут возникнуть. Тут, конечно, и транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество», - сказал глава государства.