Операция по задержанию причастных к FETÖ охватила всю Турцию
Министерства юстиции и внутренних дел Турции начали совместную операцию по задержанию 968 подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ).
Операция охватила каждую из 81 провинций Турции.
Наибольшее число задержаний, как ожидается, будет произведено в Анкаре, Стамбуле и Измире.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек подчеркнул решимость к борьбе со сторонниками преступной структуры, организовавшей 15 июля 2016 года попытку насильственного свержения власти в стране.
«Спустя 10 лет противодействие террористам продолжается с той же решимостью», — заверил министр.
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