Президент: Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана
Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана.
Его видение развития региона заключалось в том, что он должен быть раздроблен, погряз в конфликтах, и в нем должна царить конфронтация. Конечно, в таких условиях легче достигать поставленных целей.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
«Но у господина Трампа иной характер. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. Сегодня мир уже установлен, что создает новые возможности», — отметил глава государства.
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