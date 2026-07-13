Президент Азербайджана: Наша главная задача сегодня - восстановление Карабаха

Безусловно, сегодня нашей главной задачей является обеспечение устойчивого развития, восстановление и реконструкция Карабаха, а также завершение проектов, результатом которых станет запуск новых транспортных маршрутов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Глава государства добавил, что в повестку дня Азербайджана также входят цифровая трансформация и развитие искусственного интеллекта.