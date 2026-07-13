Ильхам Алиев: Сегодня угрозы в нашем регионе достаточно реальны

Сегодня угрозы в нашем регионе достаточно реальны. Мы не в книгах об этом читаем, мы видим это в реальной жизни.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль Президент Ильхам Алиев озвучил на открытии IV Шушинского глобального медиа-форума.

Подчеркнув, что вопросов в нашей повестке дня много, глава государства отметил: «Одним словом, мы должны расширять свои возможности, укреплять нашу оборону, защищать свои национальные интересы и укреплять практическое сотрудничество с как можно большим числом стран».