Ильхам Алиев: Мы хотим скорейшего установления мира на наших границах

Мы хотим скорейшего установления мира как на севере, так и на юге от наших границ. Однако мир должен быть справедливым и опираться на международное право.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиа-форума.

Глава государства подчеркнул, что это должно происходить не только на основе чьих-то претензий или чьей-то повестки дня. Международное право — это универсальная платформа для урегулирования любого конфликта и для достижения мира. И в период конфликта с Арменией мы также всегда были сторонниками международного права.