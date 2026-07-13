Ильхам Алиев: Южный Кавказ – это совершенно другой регион, чем был 5 лет назад

Южный Кавказ изменился, причем кардинально, и в данном случае может быть можно говорить, что толчком к этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися, и такими закаменелыми.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«А дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд диктует необходимость переосмысления и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом. И без контактов, без щупанья пульса, это будет очень трудно. Потому что старые методологии восприятия Южного Кавказа – они устарели, совершенно. То есть, это совершенно другой регион, чем он был 5 лет назад. С новыми центрами, с опять разнонаправленными устремлениями. Может быть сейчас они видны намного более отчетливо, чем ранее, но те, кто занимались этим регионом, наверняка видели эти тенденции», - сказал глава государства.