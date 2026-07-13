Президент: Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии

С этого года мы уже начали экспорт газа в Австрию и Германию. Укрепление нашего присутствия на европейском и мировом рынках является частью нашей общей стратегии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам главы государства, европейский рынок является рынком премиум-класса; там предлагаются самые выгодные цены, и, конечно же, Азербайджан заинтересован в расширении собственных возможностей на этом рынке.