Президент: Сегодня отношения между Азербайджаном и администрацией Трампа находятся на очень высоком уровне

Что касается отношений между США и Азербайджаном, то они находятся на очень высоком уровне; я бы даже сказал, что они вышли на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

Коснувшись своей встречи с Президентом Трампом, глава государства отметил: «Наша историческая встреча с Президентом Трампом состоялась в Вашингтоне в августе прошлого года. Затем мы снова встретились в Давосе в январе этого года. Они также пригласили Азербайджан в качестве одного из учредителей Совета мира, основанного Президентом Трампом. Впоследствии вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан, и мы подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Эти и многие другие факторы свидетельствуют о том, что наши отношения сейчас находятся на пике. Раньше мы никогда не достигали такого уровня отношений».