Стала известна причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

Стала известна причина смерти звезды популярного сериала «Клюквенный щербет», турецкой актрисы Эдже Иртем, скончавшейся 15 июня в возрасте 35 лет.

Как сообщают турецкие СМИ, актриса скончалась в результате отравления алкоголем.

Отметим, что актриса умерла в день своего рождения вскоре после возвращения из Таиланда. Ранее в СМИ выдвигались разные версии о причине ее смерти.

Сообщалось, что причиной смерти мог стать сердечный приступ. Кроме того, одной из версий смерти актрисы был укус обезьяны, который, как утверждалось, произошел во время ее поездки в Таиланд.

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