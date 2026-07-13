В КСИР назвали условия для открытия Ормузского пролива

Иран откроет Ормузский пролив, как только США прекратят вмешиваться в дела транспортного коридора, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана.

«Единственный путь открыть Ормуз для судоходства — уважать суверенитет стран над их собственными прибрежными водами и прекратить вмешательство армии США в дела пролива», — говорится в заявлении КСИР.

Корпус стражей также отметил, что продолжение вмешательства приведет к «еще более крупным» событиям для мировой нефтегазовой сферы.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Источник: РИА Новости