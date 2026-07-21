 В Баку состоялось официальное открытие компании BÜRO - нового центра управления мероприятиями и проектами - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку состоялось официальное открытие компании BÜRO - нового центра управления мероприятиями и проектами - ФОТО

First News Media12:25 - Сегодня
В Баку состоялось официальное открытие компании BÜRO - нового центра управления мероприятиями и проектами - ФОТО

12 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku состоялось официальное открытие компании BÜRO — нового центра управления проектами, объединившего многолетний опыт в сфере организации мероприятий, логистики и комплексной координации.

Несмотря на то, что бренд BÜRO был представлен широкой аудитории только сейчас, команда компании работает на рынке уже около 15 лет. За это время специалисты реализовали сотни проектов различного масштаба, работая под другим именем. Сегодня весь этот опыт объединен в единую структуру — BÜRO, которая выступает как современный центр управления мероприятиями и предоставляет полный цикл услуг по их организации.

Основными направлениями деятельности компании являются организация свадеб, юбилеев, выездных вечеринок, корпоративных мероприятий, официальных приемов, концертов, фестивалей, частных событий, кейтеринга, открытие ресторанов и других проектов любого уровня сложности. BÜRO сопровождает мероприятия не только в Баку, но и по всему Азербайджану, а также организует проекты за пределами страны, обеспечивая комплексную поддержку на каждом этапе реализации.

Одной из ключевых особенностей компании является собственная цифровая платформа, позволяющая клиентам значительно упростить процесс подготовки мероприятий. Через сайт BÜRO пользователи могут в любое время подобрать и забронировать артистов, ведущих, музыкантов, танцевальные коллективы, фотографов, видеографов, декораторов, технических специалистов и других подрядчиков, необходимых для проведения мероприятия. При этом команда компании берет на себя полную координацию проекта — от разработки концепции до его успешной реализации под ключ.

Торжественная церемония открытия собрала представителей делового сообщества, партнеров компании, представителей креативной индустрии, медиа и гостей мероприятия. Специальным гостем стал Нодар Ревия, прилетевший из Грузии. Dj Casper Kay создал невероятную атмосферу, а так же вечер украсили Рилая, Хумай Асланова, Роман и Анна Лебон из России.

В ходе официальной части мероприятия сооснователь компании Никка Агаева поделилась историей создания проекта, рассказав о своем профессиональном пути, первых шагах в индустрии и идее объединить накопленный опыт в единую компанию, способную предоставлять клиентам максимально комплексный и современный сервис.

В свою очередь сооснователь компании Ниджат Гурбанов поблагодарил гостей за поддержку, выразил уверенность в успешном будущем BÜRO и отметил, что впереди компанию ожидает множество масштабных проектов, новых партнерств и амбициозных инициатив как в Азербайджане, так и за его пределами.

Открытие BÜRO стало не только презентацией нового бренда, но и символом нового этапа развития команды.

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