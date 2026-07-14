 Будущее рынка недвижимости обсудят в Баку - до Международной Выставки Недвижимости AIREX остаются считанные дни! - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Будущее рынка недвижимости обсудят в Баку - до Международной Выставки Недвижимости AIREX остаются считанные дни! - ВИДЕО

First News Media10:00 - Сегодня
Будущее рынка недвижимости обсудят в Баку - до Международной Выставки Недвижимости AIREX остаются считанные дни! - ВИДЕО

Впервые в Азербайджане пройдёт выставка недвижимости международного уровня.

Международная Выставка Недвижимости Азербайджана (AIREX) состоится 4–6 ноября 2026 года в Baku Expo Center и откроет свои двери не только для посетителей, но и прежде всего, для девелоперов, инвесторов, фондов и лидеров отрасли, стремящихся представить свои проекты международной аудитории. Организаторы подчёркивают, что истинным показателем успеха выставки станут проведённые встречи, переговоры и заключённые сделки.

Организаторами выставки выступают PASHA Property Management и Baku Expo Management; при государственной поддержке Государственной Службы Кадастра и Регистрации Недвижимости, Фонда Возрождения Карабаха, KOBIA, AZPROMO и ADRA; при платиновом спонсорстве PASHA Real Estate, Sea Breeze, PMD Group и Baku White City; в партнёрстве с Международным банком Азербайджана (ABB), AmCham Azerbaijan (Американской торговой палатой в Азербайджане) и Absheron Hotel Group (AHG); стратегический партнёр — Times Consulting.

«AIREX станет крупной международной платформой, объединяющей девелоперов, инвесторов и покупателей в сфере недвижимости. На мероприятии будут представлены одни из самых интересных и перспективных проектов недвижимости Азербайджана и всего региона, что даст компаниям-участникам возможность презентовать свои проекты широкой аудитории и наладить прямые контакты с инвесторами и потенциальными клиентами. Мы уверены, что AIREX станет ведущей платформой региона, где будут рождаться новые партнёрства, инвестиции и возможности», — заявил Турал Алиев, генеральный директор PASHA Property Management.

Объявление 2026 года «Годом строительства и архитектуры» президентом Ильхамом Алиевым, успешное проведение в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), собравшего десятки тысяч участников более чем из 170 стран, а также тот факт, что общий годовой объём производства в строительном секторе превышает 10 млрд долларов США, — всё это ещё раз подчёркивает, насколько актуальным и значимым стал сектор недвижимости для страны.

Для кого предназначен AIREX?

Для местных и международных девелоперов, инвесторов и инвестиционных фондов, архитектурных и дизайнерских компаний, proptech-компаний, производителей строительных материалов и технологий, а также инвесторов в сфере гостиничного бизнеса.

Что даст вам участие?

·         Прямое присутствие на глобальной выставке недвижимости, объединяющей девелоперов, инвесторов, фонды и лидеров отрасли из разных стран;

·         Возможность лично представить свои проекты профильным инвесторам и лицам, принимающим решения;

·         Близкое, непосредственное знакомство с крупномасштабными девелоперскими и инфраструктурными проектами;

·         Прочную основу для заключения прямых контрактов, партнёрств и международных инвестиционных возможностей;

·         Позиционирование в центре глобальной экосистемы инвестиций в недвижимость.

Имена спикеров, темы панельных сессий и проекты, которые будут представлены, будут объявлены в ближайшие месяцы.

Места для участников уже заканчиваются!

Если вы инвестор, девелопер, архитектор, риелтор или иной участник рынка недвижимости, AIREX — отличная возможность наладить контакты с местными и мировыми игроками рынка, выстроить новые партнёрства и отношения, а также найти реальные бизнес-возможности.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите сайт https://airex.az/ или позвоните по номеру *0776

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