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Стартовал второй день IV Шушинского глобального медиафорума

First News Media09:26 - Сегодня
Стартовал второй день IV Шушинского глобального медиафорума

14 июля в городе Шуша продолжает работу IV Шушинский глобальный медиафорум.

Шушинский глобальный медиафорум, уже ставший одной из авторитетных международных площадок, в этом году посвящен теме «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и укрепление доверия».

В форуме принимают участие около 160 представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 54 стран мира. На мероприятии представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций. Кроме того, в форуме принимают участие представители около 10 международных организаций и компаний.

В рамках форума проходят панельные дискуссии, двусторонние встречи и интерактивные сессии, посвященные актуальным вопросам, таким как роль медиа в миростроительстве, трансграничный медиадиалог и восстановление общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтика и ответственная журналистика в эпоху искусственного интеллекта.

Форум ставит своей целью, акцентируя внимание на важности ответственного поведения в медиасфере, содействовать принятию практических мер по восстановлению подорванного доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и обеспечению мира.

В 2022 году впервые был проведен Международный медиафорум на тему «Глобальные тенденции в медиа, новые вызовы». В последующие годы эта инициатива получила продолжение в формате Шушинского глобального медиафорума. Так, I Шушинский глобальный медиафорум, состоявшийся в 2023 году, был посвящен теме «Новые медиа в эпоху Четвертой промышленной революции», II форум, прошедший в 2024 году, — теме «Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией», а III форум, состоявшийся в 2025 году, — теме «Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта».

За время проведения форумов Шушинский глобальный медиафорум, объединивший около 600 авторитетных представителей СМИ, экспертов и официальных лиц из 81 страны, укрепил свои позиции как одна из ведущих международных площадок для обсуждения глобальной медийной повестки.

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