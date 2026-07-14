Netflix готовит крупнейшее изменение платформы за последние годы 

Стриминговый гигант Netflix рассматривает возможность масштабного изменения своей платформы, чтобы удержать внимание пользователей.

Компания обсуждает запуск круглосуточных тематических телеканалов, а также интеграцию подписок на другие стриминговые сервисы - об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, поводом для поиска новых решений стало снижение одного из ключевых для компании показателей - вовлеченности зрителей. Несмотря на рост прибыли и успех таких проектов, как «Бриджертоны» и «Очень странные дела», пользователи стали проводить на платформе меньше времени и реже досматривать фильмы и сериалы до конца.

Как отмечает WSJ, Netflix изучает возможность запуска постоянно работающих тематических каналов, которые будут в непрерывном режиме транслировать контент определенного жанра или подборки сериалов и фильмов. Такой формат напоминает линейное телевидение и бесплатные стриминговые сервисы с круглосуточными каналами.

Кроме того, компания рассматривает вариант продажи через свое приложение подписок на другие цифровые сервисы. В частности, обсуждается возможность подключения сторонних платформ по аналогии с тем, как это уже реализовано у некоторых конкурентов.

В публикации также отмечается, что Netflix продолжает экспериментировать с новыми форматами контента. Среди них - короткие видеоролики, видеоподкасты и прямые эфиры. Во Франции сервис уже заключил соглашение с телеканалом TF1, которое позволит пользователям смотреть его контент непосредственно через Netflix, а аналогичные партнерства рассматриваются и на других рынках.

По информации WSJ, окончательное решение по новым функциям пока не принято, однако обсуждение этих инициатив свидетельствует о стремлении Netflix адаптироваться к усиливающейся конкуренции со стороны других стриминговых платформ и бесплатных видеосервисов.