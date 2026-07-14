В Азербайджане раскопали ремесленный квартал каменного века - ФОТО

В Джалилабаде на древнем поселении Пашатепе обнаружен ремесленный квартал.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в ходе археологических раскопок, проведенных на месте древнего поселения Пашатепе, расположенного на территории, села Джафарханлы Джалилабадского района, были получены новые научные результаты.

В ходе исследований была обнаружена гончарная печь. По мнению археологов, эта находка подтверждает, что на территории Пашатепе в эпоху неолита существовал ремесленный квартал. Также были найдены каменные орудия труда, цельный олений рог, который, как предполагается, использовался в земледелии, и другие ценные археологические образцы.

Специалисты отмечают, что дальнейшие научные исследования обнаруженных артефактов позволят получить более полную информацию о хозяйственной деятельности и ремеслах людей, населявших Пашатепе.