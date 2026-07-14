Мониндер Сингх: Шушинский форум объединяет голоса меньшинств - ВИДЕО

Шушинский форум объединяет голоса меньшинств и дает им донести свой голос до мира.

Об этом заявил 1news.az председатель Сикхской Федерации Мониндер Сингх – участник IV Шушинского глобального медиафорума.

М. Сингх дал исключительно высокую оценку организации мероприятия, подчеркнув его уникальную роль как международной платформы.

«Форум проходит абсолютно великолепно. В эпоху цифровых медиа большинство нарративов создается на государственном уровне. Поэтому для нас, представителей Пенджаба, испытывающего на себе индийский контроль — во многом так же, как Азербайджан на протяжении десятилетий страдал от оккупации, — было по-настоящему отрадно видеть здесь единомышленников и представителей различных общин из Африки, Южной Америки и других уголков планеты. Мы получили возможность открыто обсудить борьбу и проблемы каждого из наших регионов», — заявил председатель федерации.

Он также отметил важность дискуссий, прошедших с участием президента Азербайджана, в ходе которых обсуждались тектонические изменения в мировой политике и экономике, напрямую влияющие на положение меньшинств во всем мире.

«Для сикхского народа, стремящегося к своей свободе в лице Халистана, этот регион имеет стратегическое значение. Нас связывают глубокие естественные узы с азербайджанским народом и этой землей. Участие в Шушинском медиафоруме дало нам четкое понимание того, как эффективно использовать инструменты медиа в цифровую эпоху. Но главное — как сделать так, чтобы СМИ оставались честными, прозрачными, не шли на поводу у бизнес-моделей кликбейта, не вели к поляризации общества и помогали выходить из информационных пузырей», — резюмировал Мониндер Сингх.