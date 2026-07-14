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Общество

В Азербайджане фрилансеров обяжут регистрироваться в налоговых органах

Фаига Мамедова11:42 - Сегодня
В Азербайджане фрилансеров обяжут регистрироваться в налоговых органах

В Азербайджане фрилансеров и цифровых кочевников обяжут регистрироваться в налоговых органах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, данная норма нашла отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, фрилансеры и цифровые кочевники после постановки на учет в налоговом органе, регистрации в качестве резидента промышленного или технологического парка и получения свидетельства о регистрации смогут осуществлять деятельность на территории страны (получая доход из зарубежных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.

Отметим, что под фрилансером будет пониматься физическое лицо — резидент промышленного или технологического парка, которое без привлечения наемных работников самостоятельно и на платной основе оказывает услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора в сфере цифровых технологий (включая технологии искусственного интеллекта), кибербезопасности и инноваций.

Под цифровым кочевником (digital nomad) будет пониматься иностранец или лицо без гражданства, осуществляющее дистанционную деятельность в сфере цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций посредством информационно-коммуникационных технологий и получающее доход из зарубежных источников.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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