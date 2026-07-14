Для работников сферы цифровых технологий будут установлены новые ставки социальных страховых взносов

Для работников, занятых у работодателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций (за исключением резидентов технологических парков), будут установлены новые ставки обязательных государственных социальных страховых взносов, удерживаемых с их ежемесячного дохода от трудовой деятельности.

Как сообщает 1news.az, соответствующее положение отражено в новой статье 14.3-1, предложенной к внесению в Закон «О социальном страховании». Законопроект был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, обязательные государственные социальные страховые взносы с ежемесячного дохода работников указанных сфер будут уплачиваться по новым ставкам.

По итогам обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Гафар Агаев