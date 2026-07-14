Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО

Азербайджан — это страна, которая имеет полное моральное право задавать тон в определении того, какими должны быть медиапроцессы для противодействия дезинформации.

Об этом заявила 1news.az соучредительница Украинско-Тюркского Центра, журналист Марына Гончарук, делясь впечатлениями от участия в IV Шушинском глобальном медиафоруме.

По ее словам, Баку обладает уникальным практическим опытом выстраивания эффективной государственной политики в этой сфере, что особенно важно в современных реалиях, когда информационная война становится неотъемлемой составляющей военной агрессии на различных площадках.

М. Гончарук рассказала, что приняла участие во встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями зарубежных СМИ и смогла лично пообщаться с главой государства.

«У меня была возможность подойти к нему лично после пресс-конференции, поблагодарить за помощь Украине и за поддержку нашей страны», — отметила она.

В качестве исторической параллели украинский журналист напомнила, что еще перед началом Второй Карабахской войны против Азербайджана была развязана масштабная информационная кампания, в ходе которой дезинформировалось местное армянское население. Схожие методы гибридной войны, по ее мнению, сегодня наблюдаются и в контексте войны России против Украины, что делает азербайджанский опыт борьбы с фейками крайне востребованным.

Журналист также выразила солидарность с заявлениями президента Ильхама Алиева о способности страны противостоять внешнему давлению, подчеркнув, что Азербайджан умеет выстраивать международную политику так, чтобы жестко реализовывать суверенные государственные интересы.

«Сегодня для меня важен Шушинский медиафорум, поскольку здесь есть возможность услышать своих коллег из других стран и вместе говорить о том, как противодействовать языку ненависти и агрессии, который, к сожалению, часто существует в отдельных СМИ», — резюмировала Марына Гончарук.