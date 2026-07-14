 Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО

First News Media12:09 - Сегодня
Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО

Азербайджан — это страна, которая имеет полное моральное право задавать тон в определении того, какими должны быть медиапроцессы для противодействия дезинформации.

Об этом заявила 1news.az соучредительница Украинско-Тюркского Центра, журналист Марына Гончарук, делясь впечатлениями от участия в IV Шушинском глобальном медиафоруме.

По ее словам, Баку обладает уникальным практическим опытом выстраивания эффективной государственной политики в этой сфере, что особенно важно в современных реалиях, когда информационная война становится неотъемлемой составляющей военной агрессии на различных площадках.

М. Гончарук рассказала, что приняла участие во встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями зарубежных СМИ и смогла лично пообщаться с главой государства.

«У меня была возможность подойти к нему лично после пресс-конференции, поблагодарить за помощь Украине и за поддержку нашей страны», — отметила она.

В качестве исторической параллели украинский журналист напомнила, что еще перед началом Второй Карабахской войны против Азербайджана была развязана масштабная информационная кампания, в ходе которой дезинформировалось местное армянское население. Схожие методы гибридной войны, по ее мнению, сегодня наблюдаются и в контексте войны России против Украины, что делает азербайджанский опыт борьбы с фейками крайне востребованным.

Журналист также выразила солидарность с заявлениями президента Ильхама Алиева о способности страны противостоять внешнему давлению, подчеркнув, что Азербайджан умеет выстраивать международную политику так, чтобы жестко реализовывать суверенные государственные интересы.

«Сегодня для меня важен Шушинский медиафорум, поскольку здесь есть возможность услышать своих коллег из других стран и вместе говорить о том, как противодействовать языку ненависти и агрессии, который, к сожалению, часто существует в отдельных СМИ», — резюмировала Марына Гончарук.

Поделиться:
289

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео со встречи ...

Политика

IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Мнение

От приостановки к аннулированию: Почему Конгрессу США пора окончательно отменить ...

Общество

Засыпающий за рулем водитель вылетел с моста в Хачмазе

За Халуком Левентом годами тянулся шлейф слухов об игровой зависимости - ПОДРОБНОСТИ

Сиявуш Новрузов: «Авиарейсы Баку - Нахчыван превратились в автобусные…»

В Азербайджане запрещается гражданский оборот электронных сигарет

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Бизнесмену выплатили 4 млн Azn - двое освобождены в зале суда

Тале Гейдаров: «Мы перевели 16 миллионов манатов, но акции так и не получили»

Последние новости

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео со встречи с Пеллегрини - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Сегодня, 13:38

От приостановки к аннулированию: Почему Конгрессу США пора окончательно отменить 907-ю поправку

Сегодня, 13:30

В Кыргызстане запретили вывоз топлива

Сегодня, 13:20

Засыпающий за рулем водитель вылетел с моста в Хачмазе

Сегодня, 13:15

Хикмет Гаджиев встретился в Шуше с делегацией Организации экономического сотрудничества D-8 - ФОТО

Сегодня, 13:10

США вернули более 80 млрд долларов пострадавшим от пошлин Трампа

Сегодня, 13:07

За Халуком Левентом годами тянулся шлейф слухов об игровой зависимости - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 12:57

Дверь открыта, но есть условие: чего Баку ждет от Европы?

Сегодня, 12:52

Сиявуш Новрузов: «Авиарейсы Баку - Нахчыван превратились в автобусные…»

Сегодня, 12:43

Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные бюсты известных личностей Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:40

Йемен больше не впустит иранские самолеты в страну

Сегодня, 12:38

В Азербайджане запрещается гражданский оборот электронных сигарет

Сегодня, 12:35

Один из автобусных маршрутов временно изменит схему движения

Сегодня, 12:29

Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Утверждены новые штрафы в сфере кибербезопасности: Кого они коснутся? 

Сегодня, 12:13

Для работников сферы цифровых технологий будут установлены новые ставки социальных страховых взносов

Сегодня, 12:12

Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО

Сегодня, 12:09

ТуранБанк привлек средства в национальной валюте от международных фондов для финансирования бизнеса

Сегодня, 12:05

По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me

Сегодня, 11:57
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00