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Утверждены новые штрафы в сфере кибербезопасности: Кого они коснутся? 

First News Media12:13 - Сегодня
Утверждены новые штрафы в сфере кибербезопасности: Кого они коснутся? 

За нарушение требований нормативно-правовых актов в сфере обеспечения кибербезопасности будут применяться административные штрафы.

Как сообщает 1news.az, соответствующее положение отражено в новой статье 371-2, предложенной к внесению в Кодекс об административных проступках. Законопроект был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Документ предусматривает введение административной ответственности за несоблюдение требований законодательства в области обеспечения кибербезопасности - законопроект был вынесен на голосование и принят.

Согласно законопроекту, административная ответственность будет применяться к центрам реагирования на компьютерные инциденты, центрам операций по обеспечению безопасности, а также субъектам информационной инфраструктуры, включая владельцев интернет-информационных ресурсов, интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров, за непринятие мер по обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры.

В частности, штрафы предусмотрены за:

- невыполнение предписаний уполномоченного органа, касающихся обеспечения кибербезопасности информационной инфраструктуры, предотвращения киберугроз, кибератак и киберинцидентов, устранения их последствий, а также проведения цифрового расследования и предоставления информации о его результатах;

- несвоевременное представление уполномоченному органу информации о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах, а также данных, полученных в ходе их непрерывного мониторинга в режиме реального времени и принятия первичных технических мер реагирования;

- непредоставление ответов на запросы уполномоченного органа в установленные сроки: в течение 24 часов — по вопросам изучения состояния кибербезопасности и проведения проактивных исследований, в течение пяти рабочих дней — по вопросам проведения цифрового расследования;

- отсутствие непрерывного мониторинга киберинцидентов и кибератак в режиме реального времени, а также первичных технических мер реагирования;

- нарушение общих и специальных требований к обеспечению кибербезопасности информационной инфраструктуры, выполняющей общественно значимые функции, со стороны субъектов информационной инфраструктуры, в том числе интернет- и хостинг-провайдеров, а также владельцев интернет-информационных ресурсов;

- несоздание условий для проведения цифрового расследования и проактивных исследований в сфере кибербезопасности, а также нарушение целостности данных, полученных в ходе цифрового расследования, их изменение, удаление или фальсификацию.

За указанные нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 500 до 1000 манатов, а юридическим лицам - от 1000 до 2000 манатов.

Согласно законопроекту, деятельность в качестве центра реагирования на компьютерные инциденты или центра операций по обеспечению безопасности без включения в Реестр центров реагирования на компьютерные инциденты и центров операций по обеспечению безопасности будет наказываться административным штрафом.

Для должностных лиц размер штрафа составит от 1000 до 1500 манатов, для юридических лиц - от 1500 до 2500 манатов.

При этом данные требования не распространяются на центры, относящиеся к:

- субъектам критической информационной инфраструктуры;

- государственным органам (учреждениям), включая Центральный банк Азербайджанской Республики;

- субъектам разведывательной и контрразведывательной деятельности;

- организациям, деятельность которых контролируется на финансовых рынках (банкам, страховым и перестраховочным компаниям, лицензируемым участникам рынка ценных бумаг, акционерным инвестиционным фондам, управляющим инвестиционными фондами, поставщикам платежных услуг и другим);

- информационной инфраструктуре охраняемых лиц, защищаемых и стратегических объектов;

- центрам реагирования на компьютерные инциденты и центрам операций по обеспечению безопасности, созданным уполномоченным государственным органом и Центральным банком Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят Милли Меджлисом в третьем чтении.

Гафар Агаев

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