Дверь открыта, но есть условие: чего Баку ждет от Европы?

Азербайджан заявляет о конструктивном взаимодействии с европейскими структурами, однако ожидает от них равноправного, взаимоуважительного и непредвзятого подхода.

В Баку убеждены, что полноценное восстановление сотрудничества возможно лишь при отказе от политически мотивированных решений и готовности европейских институтов пересмотреть свою позицию в отношении Азербайджана.

В то же время необходимо отметить, что Баку проводит различие между европейскими структурами: если отношения с одними постепенно выходят на траекторию перезагрузки, то кризис во взаимодействии с другими все еще сохраняется.

Актуальность этой темы подтверждает и пристальное внимание к ней в политических и экспертных кругах в Европе. Об этом свидетельствует вопрос, адресованный президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в ходе IV Шушинского глобального медиафорума. В своем ответе глава государства подробно изложил позицию Баку относительно перспектив взаимодействия с европейскими институтами. Он, в частности, подчеркнул, что между отношениями с Европейской комиссией, Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) существует большая разница.

«Что касается Европейской комиссии, то у нас были непростые времена, особенно при предыдущей комиссии, во многом из-за деструктивной роли бывшего главы европейской дипломатии господина Борреля, который фактически разрушил, почти разрушил отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном. И теперь становится очевидно, почему это произошло. Он был тесно связан с некоторыми коррумпированными лицами, включая бывшего судью Международного уголовного суда господина Окампо, который публично признал в своих комментариях, что господин Боррель получал от него деньги, а средства для господина Окампо поступали от российско-армянского олигарха, который сейчас находится под домашним арестом в Армении. Таким образом, это были крупные звенья антиазербайджанской группы, которая существовала в Еврокомиссии. Хорошо, что господин Боррель теперь вне политики – надеюсь, навсегда», - сказал азербайджанский лидер.

Однако, по словам главы государства, с приходом нового состава Еврокомиссии ситуация начала меняться, и отношения Баку с Брюсселем вошли в фазу перезагрузки. Президент Азербайджана подчеркнул, что стороны продемонстрировали взаимное стремление к обновлению диалога и уже достигли определенных результатов в этом направлении: «С новой Комиссией наши отношения начали улучшаться, особенно после того, как мы увидели наличие большого взаимного стремления к перезагрузке, и мы поддержали этот процесс. Могу лишь сообщить, что за несколько месяцев текущего года состоялся ряд важных визитов из Брюсселя: в марте – президента Европейского совета господина Кошты, в мае – главы европейской дипломатии госпожи Каллас, в июле – президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. И из публичных заявлений как с их стороны, так и с моей стороны, каждый может видеть, что обе стороны удовлетворены уровнем сотрудничества. Сферы партнерства, которые вы обозначили, безусловно, важны, но рамки нашего двустороннего взаимодействия гораздо шире».

Отдельно глава государства остановился на ситуации вокруг ПАСЕ, отметив, что здесь сохраняется серьезный кризис. Главной причиной этого стали предвзятые подходы со стороны Ассамблеи. Вот что говорит об этом сам президент: «До освобождения в сентябре 2023 года 100 процентов наших территорий от сепаратистских армянских оккупационных сил Азербайджан никогда не находился под какими-либо санкциями в ПАСЕ. В сентябре 2023 года, когда мы воспользовались своим законным правом на самооборону и освободили территорию от остатков сепаратистов, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наказать Азербайджан. В январе 2024 года она поставила под сомнение полномочия азербайджанской делегации, а также лишила ее права голоса. Это произошло не из-за так называемых вопросов прав человека. Если бы дело было в этом, это, вероятно, было бы сделано гораздо раньше. Это было именно наказанием за наши действия по восстановлению суверенитета. После этого азербайджанская делегация приняла весьма мудрое решение – прекратить участие в заседаниях: если у нас нет права голоса, то зачем нам там присутствовать?»

Не признает Азербайджан и решений Европейского суда по правам человека, поскольку, по словам президента, «мы не участвовали в голосовании за судей», и «нам неизвестно, кто эти люди».

Затянувшийся кризис достиг такой точки, что Баку был вынужден рассматривать вопрос о дальнейшем членстве в Совете Европы. Глава государства подчеркнул, что речь шла уже о возможном выходе из организации: «На протяжении более чем двух лет мы сталкиваемся с дискриминацией. Могу открыто сказать, что наше правительство всерьез рассматривало возможность полного выхода из этой структуры – не только о замораживании нашего членства в ПАСЕ, но и о выходе из Совета Европы в целом. Однако ко мне обратился генеральный секретарь Совета Европы господин Ален Берсе и попросил не делать этого. И для того, чтобы найти способ улучшить ситуацию, я приостановил этот процесс».

Несмотря на предпринятые шаги для сохранения возможности конструктивного диалога, ситуация с того времени не претерпела изменений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, вместо поиска компромисса со стороны ПАСЕ в адрес Азербайджана продолжают выдвигаться требования, которые Баку считает неприемлемыми: «Со стороны ПАСЕ в адрес Азербайджана выдвигаются весьма странные и ультимативные требования, которые абсолютно неприемлемы. Не мы стали причиной разрушения отношений – это сделали они. Они лишили нас права голоса без каких-либо законных оснований».

В качестве основного условия для восстановления полноценного взаимодействия с ПАСЕ глава государства назвал восстановление права голоса азербайджанской делегации. По его словам, именно этот шаг должен стать отправной точкой для возвращения Баку к работе в Ассамблее - «необходимо, чтобы они восстановили право голоса азербайджанской делегации, и только после этого азербайджанская делегация вернется».

«Все должно быть именно так, как я сказал, а не наоборот!» - заявил азербайджанский лидер.

«Мы не сделали ничего плохого по отношению к ним. Следовательно, именно они совершили этот несправедливый шаг и именно им следует сделать шаг назад, найти в себе мужество и признать, что они допустили серьезную ошибку», - отметил он.

Глава государства напомнил, что за годы, прошедшие с момента вступления Азербайджана в Совет Европы, изменилась как сама организация, так и политический контекст в Европе. Ожидания Баку были связаны прежде всего с поддержкой в решении главной проблемы страны - восстановлении ее суверенитета: «Азербайджан добровольно присоединился к Совету Европы в 2001 году. В то время это была другая организация, и в целом Европа тогда была иной. Мы вступали во времена той Европы с определенными устремлениями и надеждами на то, что членство поможет нам решить нашу главную проблему – урегулировать карабахский конфликт и восстановить суверенитет».

Президент Азербайджана жестко обозначил возможный сценарий развития ситуации в случае сохранения необъективных подходов со стороны европейских институтов, вплоть до выхода страны из Совета Европы: «Знаете, я неоднократно высказывал свою точку зрения по этому поводу: если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, в стране этого практически никто не заметит. Таким образом, наше присутствие или отсутствие там мало что меняет для нас».

«Быть там, возможно, лучше – не знаю, может быть. Мы не стремимся к конфронтации, особенно учитывая, что не только Парламентская ассамблея Совета Европы, но и Европейский парламент регулярно выступают с нападками в наш адрес и опять-таки без каких-либо оснований. Полагаю, это своего рода одержимость Азербайджаном. За пять лет они приняли 13 резолюций, направленных против Азербайджана, и ни одна из них не имеет для нас значения и ни на что здесь не влияет. Разумеется, лучше выстраивать нормальные отношения с этими институтами, нежели находиться в состоянии конфронтации. Но, повторюсь, это был не наш выбор», - сказал Ильхам Алиев.

Как видно, позиция Баку заключается не в отказе от взаимодействия с европейскими институтами, а в требовании пересмотра самого подхода к этому взаимодействию.

Азербайджан демонстрирует готовность к диалогу и сотрудничеству, однако считает, что устойчивые отношения могут строиться только на основе равноправия, взаимного уважения и отказа от политизации двусторонней повестки.

Таким образом, Баку дает четкий сигнал - Азербайджан не стремится к разрыву отношений, но и не намерен принимать формат взаимодействия, основанный на односторонних требованиях и политическом давлении. Иными словами, дверь для диалога остается открытой, однако следующий шаг, считает Баку, должна сделать европейская сторона.