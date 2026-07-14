В Азербайджане запрещается гражданский оборот электронных сигарет

Электронные сигареты и их компоненты включаются в перечень объектов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота).

Как сообщает 1news.az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону «О перечне объектов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Отметим, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики № 338-VIIQD от 30 декабря 2025 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях», «О рекламе» и «Об ограничении использования табачных изделий»» импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов были запрещены. Таким образом, в закон «О перечне объектов, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (изъятых из гражданского оборота)» вносится соответствующее гармонизирующее изменение.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.