Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

С каждым годом форум растет и крепнет. Отрадно видеть, как выбранный Азербайджаном формат собирает людей из совершенно разных стран и различных сфер медиа — и газетчиков, и телевизионщиков, и подкастеров — для открытого диалога, заявил в интервью 1news.az эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам политолога, форум в Шуше стал уникальной международной площадкой, где в дружественной атмосфере могут встретиться и нормально поговорить профессионалы, которые в иных обстоятельствах вряд ли бы пересеклись. Он сравнил Азербайджан со «Швейцарией Южного Кавказа», подчеркнув, что страна стремительно превращается в ключевой центр глобальных дискуссий.

«Мы видим выступление президента Азербайджана, которое задает тон всему медиафоруму и мгновенно расходится на миллионы цитат и видеофрагментов. Здесь удивительным образом сочетается конкретная польза для медиапрофессионалов и «мягкая сила» Азербайджана, который действительно становится страной авторитетных международных мероприятий», — отметил А. Наумов.

Эксперт добавил, что на форуме поднимаются самые насущные вызовы современности, включая стремительное развитие искусственного интеллекта, влияние социальных сетей и проблему отсутствия ответственности в них. По мнению политолога, в Шуше всегда крайне интересно наблюдать за органичным переплетением высочайшего профессионализма и уникальной азербайджанской самобытности.