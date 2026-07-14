 Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

First News Media12:27 - Сегодня
Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

С каждым годом форум растет и крепнет. Отрадно видеть, как выбранный Азербайджаном формат собирает людей из совершенно разных стран и различных сфер медиа — и газетчиков, и телевизионщиков, и подкастеров — для открытого диалога, заявил в интервью 1news.az эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

По словам политолога, форум в Шуше стал уникальной международной площадкой, где в дружественной атмосфере могут встретиться и нормально поговорить профессионалы, которые в иных обстоятельствах вряд ли бы пересеклись. Он сравнил Азербайджан со «Швейцарией Южного Кавказа», подчеркнув, что страна стремительно превращается в ключевой центр глобальных дискуссий.

«Мы видим выступление президента Азербайджана, которое задает тон всему медиафоруму и мгновенно расходится на миллионы цитат и видеофрагментов. Здесь удивительным образом сочетается конкретная польза для медиапрофессионалов и «мягкая сила» Азербайджана, который действительно становится страной авторитетных международных мероприятий», — отметил А. Наумов.

Эксперт добавил, что на форуме поднимаются самые насущные вызовы современности, включая стремительное развитие искусственного интеллекта, влияние социальных сетей и проблему отсутствия ответственности в них. По мнению политолога, в Шуше всегда крайне интересно наблюдать за органичным переплетением высочайшего профессионализма и уникальной азербайджанской самобытности.

Поделиться:
283

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео со встречи ...

Политика

IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Мнение

От приостановки к аннулированию: Почему Конгрессу США пора окончательно отменить ...

Политика

IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Хикмет Гаджиев встретился в Шуше с делегацией Организации экономического сотрудничества D-8 - ФОТО

Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

Президент Словакии: Азербайджан является гарантом стабильности, развития и ключевым игроком региона

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Джейхун Байрамов обратился к выезжающим за границу гражданам Азербайджана

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент водохранилища Хакаричай в Лачине

В МИД Азербайджана поздравили Сан-Томе и Принсипи с национальным праздником

В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр

Последние новости

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео со встречи с Пеллегрини - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

IV Шушинский глобальный медиафорум завершил работу

Сегодня, 13:38

От приостановки к аннулированию: Почему Конгрессу США пора окончательно отменить 907-ю поправку

Сегодня, 13:30

В Кыргызстане запретили вывоз топлива

Сегодня, 13:20

Засыпающий за рулем водитель вылетел с моста в Хачмазе

Сегодня, 13:15

Хикмет Гаджиев встретился в Шуше с делегацией Организации экономического сотрудничества D-8 - ФОТО

Сегодня, 13:10

США вернули более 80 млрд долларов пострадавшим от пошлин Трампа

Сегодня, 13:07

За Халуком Левентом годами тянулся шлейф слухов об игровой зависимости - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 12:57

Дверь открыта, но есть условие: чего Баку ждет от Европы?

Сегодня, 12:52

Сиявуш Новрузов: «Авиарейсы Баку - Нахчыван превратились в автобусные…»

Сегодня, 12:43

Ильхам Алиев и Петер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные бюсты известных личностей Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:40

Йемен больше не впустит иранские самолеты в страну

Сегодня, 12:38

В Азербайджане запрещается гражданский оборот электронных сигарет

Сегодня, 12:35

Один из автобусных маршрутов временно изменит схему движения

Сегодня, 12:29

Алексей Наумов: Азербайджан успешно использует «мягкую силу» через Шушинский форум - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Утверждены новые штрафы в сфере кибербезопасности: Кого они коснутся? 

Сегодня, 12:13

Для работников сферы цифровых технологий будут установлены новые ставки социальных страховых взносов

Сегодня, 12:12

Гончарук: Азербайджан стал ориентиром в противодействии дезинформации - ВИДЕО

Сегодня, 12:09

ТуранБанк привлек средства в национальной валюте от международных фондов для финансирования бизнеса

Сегодня, 12:05

По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me

Сегодня, 11:57
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00