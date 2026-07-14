Погода на среду: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 15 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем – 28-32° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана также преимущественно ожидается погода без осадков. Однако со второй половины дня в некоторых горных и предгорных районах местами прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21–26° тепла, днем – 35-38° тепла, местами воздух прогреется до 40°. В горных районах ночью ожидается 14-18° тепла, днем - 24-29° тепла.