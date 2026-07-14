Легенда сборной Турции Нихат Кахведжи задержан по делу о домашнем насилии

Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан по подозрению в применении насилия в отношении своей супруги Фульи Север Кахведжи.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Cumhuriyet.

По данным издания, инцидент произошел в одном из ресторанов района Сарыер в Стамбуле, куда супруги пришли вместе. Между ними по неустановленной причине возник конфликт - во время ссоры Кахведжи, предположительно, применил физическую силу в отношении жены, а затем бросил бутылку, находившуюся на столе.

После поступившего сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции района Сарыер, которые задержали бывшего футболиста - по факту инцидента было начато расследование.

Позже Н.Кахведжи доставили в Стамбульский дворец правосудия - после дачи показаний в прокуратуре он был освобожден.

Известно, что супруга Н.Кахведжи не стала подавать заявление в полицию, отказалась проходить медицинское освидетельствование и также не дала показаний в рамках расследования, которое продолжается.