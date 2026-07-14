В Масаллы произошло возгорание грузового автомобиля - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании грузового автомобиля на территории села Сарчувар Масаллинского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Масаллинской районной части государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в колесе прицепа грузового автомобиля марки Renault, было потушено в короткие сроки. Распространение огня на другие части транспортного средства удалось предотвратить.

В результате пожара сгорело одно колесо прицепа.

Сам автомобиль и прицеп были защищены от огня.