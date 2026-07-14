 Панельная дискуссия: «Миростроительство и общественный дискурс в объективе медиа» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Панельная дискуссия: «Миростроительство и общественный дискурс в объективе медиа» - ФОТО

First News Media15:01 - Сегодня
Панельная дискуссия: «Миростроительство и общественный дискурс в объективе медиа» - ФОТО

14 июля IV Шушинский глобальный медиафорум продолжает свою работу панельными сессиями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был продемонстрирован видеоролик, отражающий цели и значимость форума.

Выступивший со вступительной речью помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил, что Шушинский глобальный медиафорум — это не просто конференция, а платформа для журналистов, политиков, академических и технологических лидеров, позволяющая исследовать пути сохранения одной из важнейших ценностей медиа, то есть правды и фактов. Поскольку в настоящее время информация и дезинформация распространяются очень быстро. Доверие же зачастую регулярно отстает. Искусственный интеллект заново формирует журналистику.

«В последние годы Азербайджан осуществил всестороннюю модернизацию медиасреды. Эти реформы направлены на укрепление профессиональной журналистики, повышение институционального потенциала, поощрение более высоких этических стандартов, повышение медиаграмотности и оказание помощи данной сфере в адаптации к быстрым технологическим изменениям. Реформа медиа состоит не только из законодательства. Это означает построение устойчивых институтов, инвестирование в журналистов и укрепление общественного доверия», — заявил Хикмет Гаджиев.

Далее при модераторстве ведущей телеканала AnewZ Надии Гяне состоялась панельная дискуссия под названием «Миростроительство и общественный дискурс в объективе медиа».

Председатель Высшего органа по аудиовизуальным коммуникациям Королевства Марокко Латифа Ахарбаш в своем выступлении отметила важность обеспечения более высокой прозрачности в деятельности цифровых платформ. Она заявила, что главная миссия медиа — представлять обществу мир сквозь призму профессиональной журналистики и передавать правду точно и ответственно.

Латифа Ахарбаш подчеркнула, что в сохранении мира особую важность представляет ответственность регулирующих медиа органов и цифровых платформ: «Как международное сообщество, наша главная задача – поддерживать каждую страну в формировании устойчивой медиа- и культурной экосистемы, способствующей укреплению мира и продвижению культуры сосуществования в соответствии с ее историей, культурой и институтами».

Первый заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искаков обратил внимание на то, что дезинформация может создать широкомасштабную дестабилизирующую информационную среду. В этой связи сотрудничество с онлайн-платформами приобретает особое значение. Он подчеркнул, что в Казахстане данная сфера регулируется не только законодательством, всем онлайн-платформам рекомендуется в обязательном порядке маркировать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Все новости и другие материалы, подготовленные искусственным интеллектом, должны иметь специальную отметку, чтобы пользователи могли четко определить, созданы ли они естественным путем. Это одно из основных направлений сотрудничества как законодательных, так и регулирующих органов с крупными цифровыми платформами», — подчеркнул он.

Затем состоялась дискуссия в формате один на один на тему «Влияние дезинформации на мир: координированные ответы в медиа».

На дискуссии, организованной при модераторстве шеф-редактора международного телеканала AnewZ Гаи Шу, основатель базирующегося в Лондоне агентства стратегических коммуникаций Atticus Partners Леон Кук рассказал о влиянии дезинформации на современное информационное пространство, ответственности профессиональных медиа перед обществом и важности механизмов проверки новостей. Он подчеркнул, что на фоне стремительного развития цифровых платформ верность редакционным стандартам важна как никогда для защиты достоверной информации.

Леон Кук отметил, что главная причина доверия к профессиональным медиа заключается в том, что новости проходят редакционный контроль, факты проверяются в несколько этапов и только после этого представляются общественности. По его словам, редакционная ответственность, уточнение фактов и соблюдение принципов этичной журналистики являются наиболее эффективными средствами борьбы с дезинформацией.

Отметим, что в работе форума, посвященного теме «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия», участвуют около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 53 стран мира.

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