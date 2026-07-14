IV Шушинский глобальный медиафорум: Горизонты медиа - искусственный интеллект, визуальное повествование и опыт нового поколения - ФОТО

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялось мероприятие на тему «Горизонты медиа: искусственный интеллект, визуальное повествование и опыт нового поколения».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, модератором панельной дискуссии выступил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

На мероприятии обсуждались изменения в современной медиасреде, влияние технологий искусственного интеллекта на журналистику, новые возможности визуального повествования и эффективные способы коммуникации с аудиторией на цифровых платформах.

В дискуссии приняли участие техноблогеры Фарид Пардашунас, Тариэль Агазаде, а также блогеры Гела Васадзе и Диана Кнуд.

Было отмечено, что искусственный интеллект создает новые возможности в медиасфере, а также важные вызовы, связанные с информационной безопасностью, достоверностью контента и защитой этических принципов. Было отмечено, что стремительное развитие технологий требует от журналистов обретения новых навыков, эффективного использования цифровых инструментов и адаптации к меняющимся тенденциям в области медиа.

Участники дискуссии затронули роль визуального контента в привлечении внимания аудитории и подчеркнули важную роль медиаопыта нового поколения в представлении информации.

Было отмечено, что искусственный интеллект и инновационные технологии являются одним из главных факторов, формирующих будущее журналистики, и в этой области профессиональный подход и принципы правильного использования имеют особое значение.