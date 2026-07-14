В Баку и регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии вынесла желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, которая ожидается 15–16 июля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Как передает 1news.az, информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер.

В Губе, Гусаре, Шабране, Сиязани, Хызы, Хачмазе, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гедабее, Дашкесане, Горанбое, Нафталане, Самухе, Гяндже, Мингячевире, Ордубаде и Джульфе прогнозируется восточный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.