В Азербайджане началась выплата пенсий за июль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня выплатил пенсии за июль по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району.

Как передает 1news.az, информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.

Сообщается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также полностью завершил выплату пенсий за текущий месяц по автономной республике.

Выплата июльских пенсий по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будет произведена в этом месяце в соответствии с утвержденным графиком.