В Агдере опрокинулся автомобиль - есть погибшие и раненая

В Агдеринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, авария была зафиксирована в ночные часы на автомобильной дороге Гасанриз - Умудлу.

В результате опрокидывания автомобиля погибли жители Кяльбаджарского района - Н. Аскеров и его супруга К. Аскерова.

Еще одна находившаяся в машине жительница Кяльбаджара - М. Исмаилова - получила ранения.

По факту проводится расследование.