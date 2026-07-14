В Агдере опрокинулся автомобиль - есть погибшие и раненая
В Агдеринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, авария была зафиксирована в ночные часы на автомобильной дороге Гасанриз - Умудлу.
В результате опрокидывания автомобиля погибли жители Кяльбаджарского района - Н. Аскеров и его супруга К. Аскерова.
Еще одна находившаяся в машине жительница Кяльбаджара - М. Исмаилова - получила ранения.
По факту проводится расследование.
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