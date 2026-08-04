 ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО

First News Media16:34 - Сегодня
ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО

ТуранБанк завершил стратегический проект по продвижению гендерного равенства в рамках международного сотрудничества.

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, успешно завершил стратегический проект, направленный на продвижение гендерного равенства в финансовом секторе. Проект был реализован в рамках долгосрочного сотрудничества между “Enabling Qapital” — ведущим швейцарским инвестиционным фондом, регулируемым “FINMA”, — и Школой международных и общественных отношений Колумбийского университета (School of International and Public Affairs, Columbia University, США). Объединив академические исследования и практические подходы, проект способствовал внедрению более инклюзивных практик в финансовой отрасли.

В рамках проекта шесть магистрантов Колумбийского университета при содействии “Enabling Qapital” посетили Азербайджан для проведения практического исследования в ТуранБанк. Во время визита они встретились с сотрудниками головного офиса и филиальной сети Банка, включая женщин, занимающих руководящие должности, чтобы получить более глубокое представление о роли женщин в управлении и реализации принципов гендерного равенства в рабочей среде. Кроме того, были обсуждены инициативы Банка, направленные на поддержку женщин-предпринимателей, расширение их доступа к льготным финансовым ресурсам и повышение экономической активности женщин в сфере бизнеса.

Проект завершился итоговой презентацией с участием членов Правления ТуранБанк, в ходе которой были подробно рассмотрены реализуемые Банком инициативы, достигнутые результаты и дальнейшие планы по развитию гендерного равенства. Также был представлен комплексный план действий, предусматривающий дальнейшее укрепление работы Банка в данном направлении. В частности, план включает образовательные программы, инициативы по наставничеству, а также совершенствование правовых механизмов, направленных на предотвращение дискриминации по гендерному признаку и формирование более инклюзивной рабочей среды.

ТуранБанк подтверждает свою приверженность принципам гендерного равенства во всех направлениях своей деятельности и убежден, что подобные проекты, реализуемые при поддержке международных партнеров, будут способствовать расширению участия женщин в экономике Азербайджана и укреплению их роли в предпринимательской деятельности.

Осуществляя свою деятельность с 1992 года, ТуранБанк предоставляет широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам через сеть из 22 точек продаж. Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить на официальном сайте ТуранБанк или на его страницах в социальных сетях, включая “Facebook” и “Instagram”.

Поделиться:
229

Актуально

Мнение

Мины против мира: почему Азербайджан продолжает платить самую высокую цену

Мнение

Баку и Берлин открывают новую страницу: Интервью с послом Азербайджана Насими ...

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа

Политика

Глава МИД: Когда вожу машину, я иногда пользуюсь АЗС SOCAR в Швейцарии

Экономика

ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО

Вугар Байрамов разъяснил порядок выплат компенсаций экспортерам ненефтегазового сектора

Азербайджанская нефть подешевела на 5%

SOCAR: Утверждения о массовых сокращениях не соответствуют действительности

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджан вводит компенсацию расходов на таможенное оформление для экспортеров – ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан

Банк BTB лишился лицензии

McKinsey: SOCAR переходит от нефтегазовой модели к цифровой конкурентоспособности

Последние новости

Бессент заявил о возможности заключения сделки с Ираном 4-5 августа

Сегодня, 16:50

В Москве задержана пенсионерка-курьер кибермошенников

Сегодня, 16:40

Анкара обеспокоена: война между Россией и Украиной все больше затрагивает гражданское судоходство

Сегодня, 16:37

ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО

Сегодня, 16:34

В Ереване прокомментировали сообщения о создании центра для нелегалов из ЕС

Сегодня, 16:30

«Наше положение очень тяжелое»: отец 4-летнего Рауля просит о помощи в спасении сына

Сегодня, 16:25

Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ Украины

Сегодня, 16:05

В Гахе столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 15:55

В Баку запускают 6 новых экспресс-маршрутов для компенсации закрытого участка метро

Сегодня, 15:52

Баку и Берлин открывают новую страницу: Интервью с послом Азербайджана Насими Агаевым

Сегодня, 15:45

В метро будет изменён интервал движения поездов

Сегодня, 15:37

Карапетян вознамерился консолидировать армянскую оппозицию

Сегодня, 15:24

200 тысяч зрителей посмотрели фильм «Тагиев»: картина стала самым просматриваемым азербайджанским фильмом в кинотеатрах - ФОТО

Сегодня, 15:07

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 августа

Сегодня, 14:45

Как добраться от станции метро «Низами» до «28 Мая» с 15 августа?

Сегодня, 14:35

Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Сегодня, 14:32

В ВОЗ заявили о росте числа умерших от Эболы в ДРК до 1,6 тыс.

Сегодня, 14:25

В Азербайджане упростят таможенное оформление для скоропортящихся товаров

Сегодня, 14:20

Министр: ОБСЕ может оказать Азербайджану поддержку в сфере разминирования

Сегодня, 14:18

Байрамов: Рассчитываем на начало строительных работ по TRIPP в 2026 году 

Сегодня, 14:15
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57