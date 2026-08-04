ТуранБанк и Колумбийский университет - завершен проект по гендерному равенству - ФОТО

ТуранБанк завершил стратегический проект по продвижению гендерного равенства в рамках международного сотрудничества.

ТуранБанк, один из ведущих банков страны, успешно завершил стратегический проект, направленный на продвижение гендерного равенства в финансовом секторе. Проект был реализован в рамках долгосрочного сотрудничества между “Enabling Qapital” — ведущим швейцарским инвестиционным фондом, регулируемым “FINMA”, — и Школой международных и общественных отношений Колумбийского университета (School of International and Public Affairs, Columbia University, США). Объединив академические исследования и практические подходы, проект способствовал внедрению более инклюзивных практик в финансовой отрасли.

В рамках проекта шесть магистрантов Колумбийского университета при содействии “Enabling Qapital” посетили Азербайджан для проведения практического исследования в ТуранБанк. Во время визита они встретились с сотрудниками головного офиса и филиальной сети Банка, включая женщин, занимающих руководящие должности, чтобы получить более глубокое представление о роли женщин в управлении и реализации принципов гендерного равенства в рабочей среде. Кроме того, были обсуждены инициативы Банка, направленные на поддержку женщин-предпринимателей, расширение их доступа к льготным финансовым ресурсам и повышение экономической активности женщин в сфере бизнеса.

Проект завершился итоговой презентацией с участием членов Правления ТуранБанк, в ходе которой были подробно рассмотрены реализуемые Банком инициативы, достигнутые результаты и дальнейшие планы по развитию гендерного равенства. Также был представлен комплексный план действий, предусматривающий дальнейшее укрепление работы Банка в данном направлении. В частности, план включает образовательные программы, инициативы по наставничеству, а также совершенствование правовых механизмов, направленных на предотвращение дискриминации по гендерному признаку и формирование более инклюзивной рабочей среды.

ТуранБанк подтверждает свою приверженность принципам гендерного равенства во всех направлениях своей деятельности и убежден, что подобные проекты, реализуемые при поддержке международных партнеров, будут способствовать расширению участия женщин в экономике Азербайджана и укреплению их роли в предпринимательской деятельности.

Осуществляя свою деятельность с 1992 года, ТуранБанк предоставляет широкий спектр банковских услуг частным и корпоративным клиентам через сеть из 22 точек продаж. Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить на официальном сайте ТуранБанк или на его страницах в социальных сетях, включая “Facebook” и “Instagram”.