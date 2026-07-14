Али Асадов встретился с главным исполнительным директором компании Damen Shipyards Group

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 14 июля встретился с главным исполнительным директором компании Damen Shipyards Group Арноутом Даменом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече отмечалось успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Damen Shipyards Group, с удовлетворением подчеркивалось участие компании в проектах, реализуемых в нашей стране.

Было доведено до внимания, что дальнейшее укрепление позиций Азербайджана как международного транспортно-логистического центра и его транзитного потенциала создает новые возможности для развития сотрудничества в сферах судостроения и морского транспорта.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Damen Shipyards Group в области судостроения, применения современных морских технологий и в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Во встрече принял участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев.