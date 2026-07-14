Министры внутренних дел Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству
14 июля министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов встретился в городе Шуша с находящимся с визитом в нашей стране министром внутренних дел Словацкой Республики Матушем Шутай-Эштоком и возглавляемой им делегацией.
Как сообщили в пресс-службе МВД, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между министерствами внутренних дел двух стран.
В. Эйвазов проинформировал о направлениях деятельности МВД, криминогенной ситуации в стране и работе, проводимой в сфере обеспечения удовлетворенности граждан.
Стороны подчеркнули важность совместных усилий, применения современных технологий и оперативного обмена информацией в борьбе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми, нелегальной миграцией и киберпреступностью.
М. Шутай-Эшток выразил благодарность за высокое гостеприимство, отметил заинтересованность в расширении сотрудничества.
В ходе встречи министры подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере внутренних дел.
Во встрече также приняли участие послы обеих стран.