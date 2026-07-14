Экс-главе Гахского района продлили арест

Истек срок содержания под стражей бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, арестованного по обвинению в хищении средств в особо крупном размере. Он находится под арестом 13 месяцев.

Как передает Qafqazinfo, этого времени для завершения предварительного следствия не хватило.

В связи с необходимостью сбора дополнительных доказательств следственный орган обратился в суд с соответствующим ходатайством. В ходатайстве, поданном следователем Службы государственной безопасности (СГБ), указывалось, что по данному уголовному делу продолжаются всесторонние предварительные следственные действия, и содержалось требование продлить срок содержания обвиняемого под стражей.

Сабаильский районный суд признал ходатайство обоснованным и продлил арест Мусы Шекилиева еще на 6 месяцев.

Напомним, что в июне прошлого года СГБ провела спецоперацию в Исполнительной власти Гахского района, в ходе которой был задержан ее 66-летний глава Муса Шекилиев.

Распоряжением Президента он был освобожден от должности.

Шекилиеву предъявлено обвинение по статье 179.4 УК Азербайджана (присвоение или растрата в особо крупном размере), решением суда он был арестован.